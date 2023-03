Manovre stipendi, la Juventus ha la possibilità di patteggiare (CorSport) (Di venerdì 31 marzo 2023) Per le due Manovre stipendi la Juventus rischia una maxi multa, scrive il Corriere dello Sport. Secondo il codice di giustizia sportiva, «La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenta da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto». Dunque, scrive il quotidiano sportivo, la Juve potrebbe ricevere una maxi multa oltre a penalizzazioni in termini di punti in classifica. “la Juve potrebbe ricevere una multa maxi-milionaria, oltre a penalizzazioni in termini di punti per violazione degli articoli 4.1, 31 e 14 comma c; quest’ultima è una circostanza aggravante («aver indotto altri a violare norme e disposizioni federali»). C’è però la possibilità che la Juventus ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Per le duelarischia una maxi multa, scrive il Corriere dello Sport. Secondo il codice di giustizia sportiva, «La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenta da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto». Dunque, scrive il quotidiano sportivo, la Juve potrebbe ricevere una maxi multa oltre a penalizzazioni in termini di punti in classifica. “la Juve potrebbe ricevere una multa maxi-milionaria, oltre a penalizzazioni in termini di punti per violazione degli articoli 4.1, 31 e 14 comma c; quest’ultima è una circostanza aggravante («aver indotto altri a violare norme e disposizioni federali»). C’è però lache la...

