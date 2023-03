Manovre stipendi Juve | per la Procura Figc i calciatori non hanno responsabilità Gazzetta

(Di venerdì 31 marzo 2023), per lanon. Laha chiuso le indagini sulle duedellantus. Ladello Sport scrive che le conclusioni a cui è arrivato iltore Chiné portano ad attribuiresolo al club bianconero e ai suoi ex dirigenti, con un rischio anche per gli agenti dei, ma non per questi ultimi. I, insomma, sarebbero salvi. Lascrive: “Lae i suoi ex dirigenti potenziali incolpati. Itori ...

... Giorgio Chiellini La Procura Figc indaga sulle responsabilità dei giocatori della Juve nell'ambito dell'inchiesta sulle due. Dopo gli interrogatori e l'analisi delle chat interne, ...Mesi decisivi quelli all'orizzonte per la Juventus . Sono attese infatti novità a breve almeno sul fronte sportivo per quanto riguarda i processi dei bianconeri sullee sulle partnership sospette. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , la notifica di fine indagini per il secondo fascicolo dell'inchiesta Prisma ...... relative aglidei calciatori e alledegli agenti. Per quanto riguarda gli, la Juventus dovrà dimostrare di non aver eluso le norme per riparare le perdite relative alle ...

Juve, in arrivo nuove sanzioni per la manovra stipendi. Salvi solo i giocatori La Gazzetta dello Sport

Dovrebbe essere questo l'impianto conclusivo dell'inchiesta sulla manovra stipendi che riguarda la Juve portata a termine in questi giorni dal procuratore federale Giuseppe Chiné. Se così fosse, al ...Non accenna a placarsi l'eco di quello che, nei tribunali sportivi e penali, sta vedendo coinvolta la Juventus e l'ormai suo ex consiglio d'amministrazione capeggiato dall'ex-presidente Leggi ...