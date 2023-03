Manovra stipendi, perchè i calciatori rischiano ancora la squalifica (Di venerdì 31 marzo 2023) E’ pronto ad aprirsi un mese importante sul futuro del calcio italiano e in particolar modo sulla Juventus. Nel mese di aprile arriverà il responso sul ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione già scontati in stagione. Secondo le ultime notizie il club bianconero potrebbe decidere di patteggiare e ridurre la sanzione a 5 punti complessivi. Poi sarà il turno della Manovra stipendi, quella considerata più delicata per il club bianconero: la Juventus rischia tra 30 e 40 punti di penalizzazione. Nella giornata di oggi è circolata la notizia di una mancata squalifica di uno o due mesi per i calciatori. La situazione è ancora in fase di evoluzione, il rischio di squalifica per Dybala della Roma e degli altri calciatori della Juventus è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) E’ pronto ad aprirsi un mese importante sul futuro del calcio italiano e in particolar modo sulla Juventus. Nel mese di aprile arriverà il responso sul ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione già scontati in stagione. Secondo le ultime notizie il club bianconero potrebbe decidere di patteggiare e ridurre la sanzione a 5 punti complessivi. Poi sarà il turno della, quella considerata più delicata per il club bianconero: la Juventus rischia tra 30 e 40 punti di penalizzazione. Nella giornata di oggi è circolata la notizia di una mancatadi uno o due mesi per i. La situazione èin fase di evoluzione, il rischio diper Dybala della Roma e degli altridella Juventus è ...

