Manovra stipendi, Juve verso nuove sanzioni: giocatori salvi (Di venerdì 31 marzo 2023) La Juventus e i suoi ex dirigenti potenziali incolpati. I procuratori dei giocatori coinvolti segnalati alla Commissione agenti sportivi federale. salvi i calciatori. E’ questo il quadro che si presenta quando il procuratore federale Giuseppe Chiné si appresta a informare i potenziali incolpati della chiusura delle indagini nell’ambito della cosiddetta Manovra stipendi. Il Codice di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Lantus e i suoi ex dirigenti potenziali incolpati. I procuratori deicoinvolti segnalati alla Commissione agenti sportivi federale.i calciatori. E’ questo il quadro che si presenta quando il procuratore federale Giuseppe Chiné si appresta a informare i potenziali incolpati della chiusura delle indagini nell’ambito della cosiddetta. Il Codice di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Juve, in arrivo nuove sanzioni per la manovra stipendi. Salvi solo i giocatori - capuanogio : ?? #Juventus, processo senza fine. All'inizio della prossima settimana il club riceverà gli atti dalla Procura… - cmdotcom : La frase che fa tremare la #Juve sulla Manovra Stipendi: 'Le plusvalenze in confronto sono niente' - FabiusJuv : RT @mirkonicolino: Gli spifferi della Procura #Figc sui giornali di oggi: - secondo la #GdS i calciatori sarebbero salvi dalla manovra stip… - ciromagliulo26 : RT @mirkonicolino: Gli spifferi della Procura #Figc sui giornali di oggi: - secondo la #GdS i calciatori sarebbero salvi dalla manovra stip… -