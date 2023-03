Manifestazioni sportive: 8 DASPO (Di venerdì 31 marzo 2023) Emessi 8 DASPO per Manifestazioni sportive da parte della Questura di Napoli. Durata dei provvedimenti da uno a cinque anni. Il Questrore di Napoli ha adottato nei confronti di altrettante persone 8 provvedimenti DASPO per in occasione di tre Manifestazioni sportive. Si tratta di Napoli-Lazio, Napoli-Atalanta e ASD Olimpia Capri Pecoraro-Real Agerola Futsal. Napoli-Lazio del 3 marzo 2023 Il Questore di Napoli ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle Manifestazioni sportive (DASPO), della durata di uno e due anni. Destinatari altrettanti tifosi napoletani di 29 e 43 anni. In occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio del 3 marzo scorso presso lo stadio “Maradona”. Il primo denunciato per lancio di materiale ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Emessi 8perda parte della Questura di Napoli. Durata dei provvedimenti da uno a cinque anni. Il Questrore di Napoli ha adottato nei confronti di altrettante persone 8 provvedimentiper in occasione di tre. Si tratta di Napoli-Lazio, Napoli-Atalanta e ASD Olimpia Capri Pecoraro-Real Agerola Futsal. Napoli-Lazio del 3 marzo 2023 Il Questore di Napoli ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle), della durata di uno e due anni. Destinatari altrettanti tifosi napoletani di 29 e 43 anni. In occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio del 3 marzo scorso presso lo stadio “Maradona”. Il primo denunciato per lancio di materiale ...

Reggio Calabria pronta a riabbracciare il Giro ciclistico della città metropolitana ... decine di importanti manifestazioni culturali rivolte alla promozione del territorio. L'idea della ... un obbligo che abbiamo come espressione delle istituzioni sportive. Far vedere al mondo intero le ...

Lecce - Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio In riferimento a quanto disposto dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste per l'introduzione di materiale coreografico all'interno dell'impianto sportivo dovranno ...

Sicurezza allo stadio, emessi 8 Daspo Il Questore di Napoli ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), della durata di uno e due anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani di 29 e 43 anni; in particolare, in occasione dell'incontro di calcio Napoli - Lazio del ...

Tennis, Wimbledon 2023: russi e bielorussi potranno partecipare come neutrali Saranno proibite manifestazioni di sostegno all'invasione dell'Ucraina ... tennis e sono in linea con le linee guida pubblicate dal governo per gli organismi sportivi nel Regno Unito". Ian Hewitt, ...