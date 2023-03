Manifestazione del primo maggio | si svolgerà a Potenza

(Di venerdì 31 marzo 2023) E’ad ospitare lanazionale del. L’annuncio è arrivato oggi dalle tre principali sigle sindacali sui profili social. Oggi diretta live della Cgil per l’evento “Caaf Cgil: Trent’anni di assistenza guardando al futuro“.ospiterà lanazionale per ildel tre principali sigle sindacali: ... TAG24.

La, tenutasi presso il Parlamento europeo, ha voluto raccontare la realtà produttiva italiana, fiore all'occhiellonostro Paese. Un tesoro che deve essere tutelato, insieme a tutto ...... vice presidentePd, sarà a Torino allaindetta dalla Fillea Cgil e Feneal Uil per chiedere al Governo più tutele per il settore edile. L'appuntamento è dalle ore 10 in Piazza ...Non poteva mancare a questa prestigiosal'azienda casearia Sanguedolce di Andria, ... insieme ad istituzioni, associazioni di categoria, aziende e professionistifood d'eccellenza ...

Manifestazione del 1 maggio a Potenza, dedicata a Costituzione Agenzia ANSA

Alla festa inaugurale al Covo si poteva ammirare tutto il golfo del Tigullio. Noi, adesso ... al Riff e predisporre manifestazioni comprensoriali». Matteo Pansini sales manager di Portofino Coast: «Da ...Lodi, 31 marzo 2023 – Decine di lavoratori del colosso dei cosmetici Industrie chimiche riunite (Icr) di Lodi stanno manifestando, bloccando pacificamente camion e auto davanti all’azienda. C’è chi ...