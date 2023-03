Manfredi: «Festa scudetto a numero chiuso? Dopo Torino esistono delle limitazioni» (Di venerdì 31 marzo 2023) Napoli è in fermento: si prepara già la Festa per lo scudetto, anche se manca ancora la matematica certezza della vittoria del titolo. Le feste in città per il Napoli campione di Italia dovrebbero essere due. La prima si svolgerà quando arriverà, appunto, la certezza matematica: se il Napoli continua così, si parla di fine aprile, al massimo inizio maggio. La seconda Festa, invece, sarà a fine campionato. La data dovrebbe essere quella del 4 giugno, con una Festa in piazza Plebiscito. Quello che però lascia sconcertai molti tifosi è che si pensi ad una Festa a “numero chiuso”. Di questo ha parlato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Canale 21: «Sulla Festa scudetto spontanea l’organizzazione della sicurezza è in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Napoli è in fermento: si prepara già laper lo, anche se manca ancora la matematica certezza della vittoria del titolo. Le feste in città per il Napoli campione di Italia dovrebbero essere due. La prima si svolgerà quando arriverà, appunto, la certezza matematica: se il Napoli continua così, si parla di fine aprile, al massimo inizio maggio. La seconda, invece, sarà a fine campionato. La data dovrebbe essere quella del 4 giugno, con unain piazza Plebiscito. Quello che però lascia sconcertai molti tifosi è che si pensi ad unaa “”. Di questo ha parlato il sindaco di Napoli Gaetanoa Canale 21: «Sullaspontanea l’organizzazione della sicurezza è in ...

