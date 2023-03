Maneskin a Bari | il concerto della rock band al Palaflorio di stasera

(Di venerdì 31 marzo 2023) Continua il “Loud Kids Tour” deialdi: ilè andato sold out e sono previste limitazioni al traffico vicino al luogo dell’evento. Il Comune impedisce la vendita di bevande in vetro.In scena iper il “Loud Kid Tour”, oggi a. La... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilenia_festa : Ciao!! cerco urgentemente due biglietti per il concerto dei maneskin a bari il 31/03. #maneskin #bari #concerto #biglietti - PugliaReporter : Oggi a Bari: - giuliacoverta_ : ma c’è qualcuno già in fila? #maneskin #bari #maneskinbari - AnsaPuglia : Maneskin in concerto a Bari domani,creata area sicurezza esterna. Venduti tutti i 5.582 biglietti messi a disposizi… - wiguiwtbs : CERCO 1 BIGLIETTO PER IL CONCERTO DEI MANESKIN A BARI DI DOMANI -

Måneskin, acresce la febbre per il concerto della band dei record: PalaFlorio blindato e biglietti sold out (da due anni) di Anna Puricella 30 Marzo 2023si prepara ad accogliere domani il concerto dei ''. Per l'evento sono stati venduti tutti i 5.582 biglietti messi a disposizione, e la Polizia ha predisposto particolari servizi di ordine ...E' pronto il piano in vista del concerto dei, in programma domani, 31 marzo, a partire dalle ore 21 al Palaflorio di. Per l'appuntamento, già sold out da tempo, sono stati venduti tutti ...

Maneskin in concerto a Bari: limitazioni al traffico, parcheggi e modalità di accesso al Palaflorio. Tutte le info utili BariToday

Il filtraggio del pubblico avverrà in un’area di sicurezza esterna, alla quale potranno accedere solo i residenti nella zona e coloro che siano muniti di biglietto. A questa area si potrà accedere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...