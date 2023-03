Manchester City | Guardiola | «Foden sarà indisponibile per due-tre settimane»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool Pep, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Si sta riprendendo e vedremo come si sentirà nell’ultimo allenamento.per due-tre, vedremo come si riprenderà dopo l’operazione per l’appendicite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Manchester City, verso le 17 verranno sciolte le riserve sulle condizioni di Haaland TUTTO mercato WEB

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Si sta riprendendo e vedremo come si sentirà nell'ultimo allenamento. Foden sarà indisponibile per due-tre ...