Malan “La maternità surrogata è una pratica inumana”

ROMA (ITALPRESS) – "Il voto del Parlamento Europeo impegna chi l'ha fatto, chi ha chi ha dato il suo assenso. Hanno espresso la loro opinione: secondo loro l'Italia dovrebbe fare questo atto", ma "non hanno alcuna competenza per entrare in questa materia, che prerogativa dei singoli Stati membri, in questo caso dell'Italia". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, in merito alla registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. I sindaci che registrano questi bambini vanno "contro la legge, ci sarebbero gli estremi per azioni quantomeno a livello di prefetto (che peraltro ha già fatto). Penso che quando si dice di essere il partito della legalità, bisognerebbe rispettare le leggi invece di rispettarle solo quando fa comodo", sottolinea a proposito della maternità surrogata.

Maternità surrogata, Malan 'I bambini non possono diventare merce' Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, a proposito della registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali.