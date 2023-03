“Mai abbandonata nella lotta a un nemico ostile”: la lettera di una paziente alla dirigenza del San Pio (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dalla signora Marisa Ferrara alle direzioni generale e sanitaria del San Pio. “Mi chiamo Marisa Ferrara e da circa 4 mesi ho incrociato sulla mia strada un nemico ostile e vile che sto combattendo con tutte le mie forze. Questo nemico si chiama leucemia.Fortunatamente non sono sola, ma a combattere al mio fianco ci sono la mia famiglia e tutto il personale medico ed infermieristico del Reparto di ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Pio, al quale voglio esprimere tutta la mia gratitudine per l’assistenza, la competenza ed il profondo senso di umanità dimostrato.Un ringraziamento particolare va alla Dottoressa Valeria Amico, sempre disponibile e capace di fornire un costante supporto morale e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo lainviata dsignora Marisa Ferrara alle direzioni generale e sanitaria del San Pio. “Mi chiamo Marisa Ferrara e da circa 4 mesi ho incrociato sulla mia strada une vile che sto combattendo con tutte le mie forze. Questosi chiama leucemia.Fortunatamente non sono sola, ma a combattere al mio fianco ci sono la mia famiglia e tutto il personale medico ed infermieristico del Reparto di ematologia dell’Azienda Ospedaliera San Pio, al quale voglio esprimere tutta la mia gratitudine per l’assistenza, la competenza ed il profondo senso di umanità dimostrato.Un ringraziamento particolare vaDottoressa Valeria Amico, sempre disponibile e capace di fornire un costante supporto morale e ...

