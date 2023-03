(Di venerdì 31 marzo 2023) Michaelsale sul ring questa sera a Valmontone per riprendersi la scalata verso vette mondiali. Il pugile laziale deve affrontare l’argentino Ayrton Osmar, che combatte per la prima volta lontano dal suo Paese per cercareilWBC dei(ore 22:15). Ieri si è tenuta la tradizionale cerimonia del peso, che ha visto fronteggiarsi ancora i due pugili prima della battaglia finale, quella che può significare molto tanto per l’uno quanto per l’altro. Lo speaker sarà Dev Sahni, già noto perché fa parte della Queensberry Promotions di Frank Warren. Un combattimento, quello odierno, tutto da vivere e da seguire, perché si tratta del pugile che più di tutti si è messo sulla scia dei giganti della sua categoria. Boxe, Fabio Turchi ...

... 8 round) Ore 21:00, Fabrizio Carbotti vs Csaba Toth (pesi medi, 6 round) Ore 21:30, Daniel Spada vs Nikola Ivkovic (pesi super leggeri, 8 round) Ore 22:15, Michaelvs Ayrton Osmar(...Si svolgerà il prossimo 31 marzo all'interno del Parco Giochi Magicland di Valmontone il match per il titolo Silver Wbc dei pesi Superpiuma tra Michael 'Lone Wolf'e l'argentino Ayrton. Lo rende noto la federboxe (Fpi), precisando che l'evento sarà "organizzato dallaBoxing Team, presideuta da Alessandra Branco, in collaborazione con la ...Il pugile italiano Michael 'Lone Wolf'è pronto a tornare sul ring contro l'argentino Ayrtonnel match valevole per il titolo Silver Wbc dei pesi Superpiuma . L'incontro andrà in scena nella serata del prossimo 31 marzo all'...

Magnesi-Gimenez oggi, Mondiale Silver WBC pesi superpiuma: orario, programma, tv, streaming OA Sport

Dopo la controversa sconfitta dello scorso settembre in Inghilterra, il pugile laziale sul ring venerdì sera a Valmontone contro l'argentino Gimenez per il mondiale silver Wbc dei superpiuma ...La primavera è arrivata e il Lupo Solitario è pronto a uscire dal letargo invernale. Michael Magnesi (21-1-0), ex campione del mondo IBO dei pesi superpiuma, torna sul ring ...