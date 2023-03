Madonna del Trevignano, Gisella Cardia e il “miracolo” della moltiplicazione della pizza: “Prendevamo le fette ma non finiva mai, siamo rimasti sconvolti” (Di venerdì 31 marzo 2023) Se Gesù, con uno dei suoi primi miracoli, sfamò cinquemila uomini con cinque pani e due pesci sul lago di Tiberiade, a Trevignano Romano, invece, la moltiplicazione è avvenuta con la pizza. Ebbene si, uno dei cibi preferiti dagli italiani è stato oggetto di un presunto miracolo che si sarebbe consumato sotto gli occhi increduli di Gisella Cardia, la veggente ormai nota alle cronache nazionali, che parla con la Madonna ogni 3 del mese e conserva una statuetta dalla quale uscirebbero dagli occhi lacrime di sangue. È nuovamente Mattino Cinque News a rivelare questo episodio mandando in onda un documento video che altro non è un’intervista che la stessa veggente ha rilasciato ad uno studioso di messaggi mariani, Alberto Caccialanza. A lui racconta nei dettagli l’episodio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Se Gesù, con uno dei suoi primi miracoli, sfamò cinquemila uomini con cinque pani e due pesci sul lago di Tiberiade, aRomano, invece, laè avvenuta con la. Ebbene si, uno dei cibi preferiti dagli italiani è stato oggetto di un presuntoche si sarebbe consumato sotto gli occhi increduli di, la veggente ormai nota alle cronache nazionali, che parla con laogni 3 del mese e conserva una statuetta dalla quale uscirebbero dagli occhi lacrime di sangue. È nuovamente Mattino Cinque News a rivelare questo episodio mandando in onda un documento video che altro non è un’intervista che la stessa veggente ha rilasciato ad uno studioso di messaggi mariani, Alberto Caccialanza. A lui racconta nei dettagli l’episodio ...

