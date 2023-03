Madame: “Sbagliato negare i figli alle coppie gay. Vaccino? Errore da 19enne” (Di venerdì 31 marzo 2023) Madame è tornata a parlare. La giovane cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso gli ultimi mesi in cui si è parlato tanto di lei: dalla decisione di non vaccinarsi contro il Covid fino al Festival di Sanremo. “La cronaca mi ha accompagnato a Sanremo e mi ha dato più voglia di spaccare e dimostrare chi sono al di fuori dell’Errore che può aver fatto una 19enne e dello scandalo. Di errori ne farò ancora, sto crescendo. Chi mi comprenderà mi seguirà, chi no forse non aveva un legame forte con me”, ha spiegato. Madame è coinvolta in un’indagine sui falsi vaccini che hanno portato a falsi green pass e questo per molti poteva essere un valido motivo per la sua esclusione dal Festival. Ma il direttore artistico, Amadeus si è schierato dalla sua parte, intervenendo sul tema in ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023)è tornata a parlare. La giovane cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso gli ultimi mesi in cui si è parlato tanto di lei: dalla decisione di non vaccinarsi contro il Covid fino al Festival di Sanremo. “La cronaca mi ha accompagnato a Sanremo e mi ha dato più voglia di spaccare e dimostrare chi sono al di fuori dell’che può aver fatto unae dello scandalo. Di errori ne farò ancora, sto crescendo. Chi mi comprenderà mi seguirà, chi no forse non aveva un legame forte con me”, ha spiegato.è coinvolta in un’indagine sui falsi vaccini che hanno portato a falsi green pass e questo per molti poteva essere un valido motivo per la sua esclusione dal Festival. Ma il direttore artistico, Amadeus si è schierato dalla sua parte, intervenendo sul tema in ...

