Madame | il falso vaccino e gli sbagli | «Una diciannovenne commette errori»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigliotube : @Corriere Ma del chi fosse e di che dichiarazioni rlasciasse chi ha rilasciato il Green pass FALSO a Madame NON VE… - infoitcultura : Madame e il Green Pass falso: “Sanremo mi ha spinta a dimostrare di essere più di una 19enne che ha commesso un err… - infoitcultura : Madame e il vaccino falso: “Avevo 19 anni, farò altri errori crescendo” - oggisettimanale : #Madame parla del vaccino finto. E di amore: 'Faccio come voglio'. ?@sonolamadame1? - oggisettimanale : RT @liviocolombo1: #madame la marchesa su @oggisettimanale. Ma sul casino-vaccino ancora un bel 'scusate' ancora non lo dice -

L'artista, dopo la partecipazione al festival con "Il bene nel male", pubblica il suo secondo disco ...e il vaccino"La cronaca mi ha accompagnato a Sanremo e mi ha dato più voglia di spaccare e dimostrare chi sono al di fuori dell'errore che può aver fatto una 19enne e dello scandalo. Di ......il titolo in ''. Sono quella delle decisioni sul finale, da sempre ". Il caso di cronaca che l'ha vista coinvolta, l'ha trasformato in uno stimolo per dare di più. Il caso del green pass"...

Madame e il vaccino falso: Avevo 19 anni, farò altri errori crescendo Fanpage.it

Io mi diverto e sento di essere viva quando c’è qualcosa di difficile da affrontare». Madame, all'anagrafe Francesca Calearo, sceglie queste parole per avvicinarsi per la prima volta alla questione ...Chi mi comprenderà mi seguirà, chi no forse non aveva un legame forte con me”, ha spiegato. Madame è coinvolta in un’indagine sui falsi vaccini che hanno portato a falsi green pass e questo per molti ...