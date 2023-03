Madame e il suo album L’Amore: “Le protagoniste? Una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, la mia amica Matilde e una bambina” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Io non ero attratta dal male, ma dal bene che c’era in questo male, ed era L’Amore. È sempre stato L’Amore”. E così che “Il bene nel male”, presentato al Festival di Sanremo 2023, ha rappresentato il biglietto da visita perfetto per il nuovo album di Madame dal titolo “L’Amore”. Il rosso acceso della copertina lascia presagire ciò che avviene lungo il viaggio delle quattordici tracce inedite (nella versione digitale le tracce sono quindici con l’aggiunta della bonus track “Tekno Pokè”) con ritratti di uomini e donne senza alcun tabù. L’Amore rivive nel sesso, nelle relazioni tra genitori e figli, ma anche nelle relazioni complicate e difficili. Un immaginario ricco di flash e di personaggi, in alcuni casi, borderline. Un album, con una produzione di alto livello, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) “Io non ero attratta dal male, ma dal bene che c’era in questo male, ed era. È sempre stato”. E così che “Il bene nel male”, presentato al Festival di Sanremo 2023, ha rappresentato il biglietto da visita perfetto per il nuovodidal titolo “”. Il rosso acceso della copertina lascia presagire ciò che avviene lungo il viaggio delle quattordici tracce inedite (nella versione digitale le tracce sono quindici con l’aggiunta della bonus track “Tekno Pokè”) con ritratti di uomini e donne senza alcun tabù.rivive nel sesso, nelle relazioni tra genitori e figli, ma anche nelle relazioni complicate e difficili. Un immaginario ricco di flash e di personaggi, in alcuni casi, borderline. Un, con una produzione di alto livello, che ...

