"Ma lei lo sa che la nave...": la Panella gela "lady Ong", che figuraccia (Di venerdì 31 marzo 2023) «Nel 2015 la Guardia costiera ci chiamava a Roma, oggi ci considera un intralcio». Vuole essere una accusa, quella di Giorgia Linardi, in primis al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Ma involontariamente, in poche parole, “lady Ong” definisce la differenza tra la linea sui migranti imposta dall'allora governo di centrosinistra (a Palazzo Chigi c'era Matteo Renzi) e quella adottata dal governo in carica ora. Dai porti aperti e all'accoglienza indiscriminata alla lotta, dura, all'immigrazione illegale e al ripristino di flussi il più possibile ordinati, controllati, programmabili. L'unica condizione, questa, per rispettare la dignità dell'uomo e rendere possibile una integrazione. Ospite di Tagadà a La7, la portavoce di Sea Watch Italia affronta la questione dal punto di vista meno consigliabile possibile, quello ideologico. A partire dal comunicato, molto duro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) «Nel 2015 la Guardia costiera ci chiamava a Roma, oggi ci considera un intralcio». Vuole essere una accusa, quella di Giorgia Linardi, in primis al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Ma involontariamente, in poche parole, “Ong” definisce la differenza tra la linea sui migranti imposta dall'allora governo di centrosinistra (a Palazzo Chigi c'era Matteo Renzi) e quella adottata dal governo in carica ora. Dai porti aperti e all'accoglienza indiscriminata alla lotta, dura, all'immigrazione illegale e al ripristino di flussi il più possibile ordinati, controllati, programmabili. L'unica condizione, questa, per rispettare la dignità dell'uomo e rendere possibile una integrazione. Ospite di Tagadà a La7, la portavoce di Sea Watch Italia affronta la questione dal punto di vista meno consigliabile possibile, quello ideologico. A partire dal comunicato, molto duro, ...

