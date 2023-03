**M5S: Conte, 'alleanze? Quando ci sono condizioni, sennò andiamo soli'** (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ogni volta che si vota di parla di laboratorio... Noi questi laboratori li teniamo sempre aperti laddove ci sono le condizioni ovvero dove c'è l'opportunità di condividere obiettivi politici chiari. Quando queste condizioni non ci sono, preferiamo andare da soli". Così Giuseppe Conte in Friuli dove il M5S corre con il Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Ogni volta che si vota di parla di laboratorio... Noi questi laboratori li teniamo sempre aperti laddove cileovvero dove c'è l'opportunità di condividere obiettivi politici chiari.questenon ci, preferiamo andare da". Così Giuseppein Friuli dove il M5S corre con il Pd.

