Lungo termine - UnipolRental incorpora Sifà (Di venerdì 31 marzo 2023) arrivato il comunicato ufficiale dell'incorporazione di Sifà in UnipolRental, attesa da mesi nell'ambiente. Obiettivo dell'accordo quadro fra la controllata di UnipolSai e la Società italiana flotte aziendali, emanazione di Bper Banca, è la creazione di una realtà del settore del noleggio a Lungo termine con una flotta di 130mila veicoli e un programma di immatricolazioni di oltre 40mila unità nel 2023. La fusione prevede una collaborazione ventennale per la vendita dei prodotti e servizi di noleggio a Lungo termine di UnipolRental da parte della rete del gruppo Bper, che ne diverrà azionista per poco meno del 20%, mentre poco più dell'80% sarà detenuto da UnipolSai.

