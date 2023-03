L’ultima follia europea: Italia condannata a risarcire con 8500 euro a testa 4 clandestini rimpatriati (Di venerdì 31 marzo 2023) clandestini maltrattati, Italia condannata. La Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha ordinato all’Italia il pagamento di un risarcimento per quattro migranti tunisini tratti in salvo in mare nel 2017, portati a Lampedusa e poi rimpatriati forzosamente. Secondo la Corte di Strasburgo, l’Italia ha violato il divieto di trattamento inumano e degradante, il diritto alla libertà e la sicurezza, e il divieto di espulsione collettiva. Nell’ottobre 2017, riferisce la Corte, i quattro ricorrenti sono partiti dalle coste tunisine su una imbarcazione precaria e sono stati soccorsi in mare da una nave Italiana che li ha portati a Lampedusa. Qui sono stati rinchiusi dieci giorni sull’hotspot dell’isola durante i quali affermano “di non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023)maltrattati,. La Corteper i diritti dell’uomo (Cedu) ha ordinato all’il pagamento di un risarcimento per quattro migranti tunisini tratti in salvo in mare nel 2017, portati a Lampedusa e poiforzosamente. Secondo la Corte di Strasburgo, l’ha violato il divieto di trattamento inumano e degradante, il diritto alla libertà e la sicurezza, e il divieto di espulsione collettiva. Nell’ottobre 2017, riferisce la Corte, i quattro ricorrenti sono partiti dalle coste tunisine su una imbarcazione precaria e sono stati soccorsi in mare da una navena che li ha portati a Lampedusa. Qui sono stati rinchiusi dieci giorni sull’hotspot dell’isola durante i quali affermano “di non ...

