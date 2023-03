Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Luis Enrique mantiene la sua promessa: donati 30mila euro!: L’ex ct della Spagna ha donato 30mila euro a una fondaz… - MenteFCB : @AngelVF62323923 @FilosofoGaucho Sergi Roberto, Mascherano, Luis Enrique... - serieB123 : Luis Enrique in beneficenza il ricavato delle dirette Twitch dei Mondiali: 30mila euro in nome della figlia Xana… - caremani : RT @bennygiardina: Luis Enrique ha donato quanto ricavato dalle sottoscrizioni al canale Twitch per le dirette durante il Mondiale (30 mila… - sportli26181512 : Luis Enrique: 'Ecco le offerte che mi sono arrivate': Dopo l'esperienza con la Spagna, Luis Enrique sta aspettando… -

BARCELLONA (SPAGNA) - Promessa mantenuta! Come annunciato all'inizio della sua avventura su Twitch , che è durata quanto la partecipazione della Spagna a Qatar 2022 ,ha donato l'intero ricavato delle sue dirette a una fondazione che assiste giovani pazienti oncologici e le loro famiglie. " Ciao a tutti, come avevo annunciato a suo tempo, tutto il ...Commenta per primo Dopo l'esperienza con la Spagna ,sta aspettando la prossima panchina. A Relevo , l'ex ct ha detto: 'Mi piacerebbe allenare in Premier League, ma solo un club che abbia grosse ambizioni. Per ora ho ricevute solo offerte ...Già tanti i nomi accostati alla panchina degli Spurs, tra cui quelli di Julian Nagelsmann, Marco Silva, Thomas Frank,e Mauricio Pochettino. Ma nelle ultime ore, secondo i media ...

Luis Enrique è un fiume in piena: Parassiti e avvoltoi godono per il loro secondo di gloria Fanpage.it

I numeri fanno la differenza. Non solo nel calcio. Luis Enrique e la Spagna al Mondiale in Qatar hanno dimostrato meno di quanto ci si potesse aspettare, vista l'eliminazione agli ottavi di finale ...Riportando le notizie della radio Cadena SER, Luis Enrique avrebbe escluso il suo approdo al Tottenham. Quale sarà quindi la prossima destinazione Tutti gli indizi portano ad una squadra in ...