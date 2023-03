Luigi Strangis | da Amici all' inno alla tentazione | Non ha senso resistere Maria? Ecco la sua lezione

(Di venerdì 31 marzo 2023) Forte di 2 dischi d'oro e di 50 milioni di stream complessivi, il polistrumentista rivelato dal talent diDE Filippi si racconta in questa videointervista concessa a Tiscali Spettacoli: "Credo ...

"La tentazione a volte supera l'amore: ci cerchiamo, viviamo il momento ed è giusto così"., 22 anni, vincitore della 21° edizione di "Amici", torna con un nuovo singolo, "Adamo ed Eva" dalle sonorità pop rock che gli sono pù care. E dichiara: "Quella di cui parlo non è una ...E ancora: Annalisa, il vincitore di "Amici" in carica, i Pinguini Tattici Nucleari. Abbiamo selezionato alcuni dei nuovi singoli più rilevanti del New Music Friday di oggi, venerdì 31 ...

