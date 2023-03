Luca Abete all’inseguimento della ‘regina’ del mutuo impossibile (VIDEO) (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLuca Abete indaga su strani personaggi che promettono un aiuto più o meno lecito per ottenere mutui senza garanzie. E che poi – secondo molte segnalazioni – prima chiedono un acconto per aggirare le regole stabilite dalle banche e dopo scompaiono senza aver ottenuto alcun risultato. La regina del mutuo impossibile usa la stessa tecnica anche con l’inviato e se ne va senza “dare” risposte. Qui il serviziohttps://www.striscialanotizia.mediaset.it/VIDEO/allinseguimento-della-regina-del-mutuo-impossibile 372609/ L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoindaga su strani personaggi che promettono un aiuto più o meno lecito per ottenere mutui senza garanzie. E che poi – secondo molte segnalazioni – prima chiedono un acconto per aggirare le regole stabilite dalle banche e dopo scompaiono senza aver ottenuto alcun risultato. La regina delusa la stessa tecnica anche con l’inviato e se ne va senza “dare” risposte. Qui il serviziohttps://www.striscialanotizia.mediaset.it//allinseguimento--regina-del-372609/ L'articolo proviene da Anteprima24.it.

