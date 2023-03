Loretta Goggi: età, malattia e vita privata (Di venerdì 31 marzo 2023) Vi siete mai chiesti chi sia Loretta Goggi? Ecco tutto quello che dovete sapere sulla celebre cantante, showgirl, attrice e volto di Tale e Quale Show: la sua età, la malattia che ha affrontato, il marito, i figli e la sua biografia. Loretta Goggi, nata a Roma il 29 settembre del 1950, è una delle artiste italiane più amate e conosciute. Fin da piccola ha mostrato un grande talento per il ballo e il canto, e ha debuttato a soli 9 anni ad un concorso radiofonico condotto da Corrado. Da quel momento, la sua carriera artistica non ha mai smesso di crescere. Nel 1962 Loretta Goggi esordisce in tv, recitando nello sceneggiato Rai Sotto processo. A soli 12 anni incide il suo primo singolo, intitolato Se la cercherai, mentre a 15 anni fa il suo debutto al cinema, in un ... Leggi su milano-notizie (Di venerdì 31 marzo 2023) Vi siete mai chiesti chi sia? Ecco tutto quello che dovete sapere sulla celebre cantante, showgirl, attrice e volto di Tale e Quale Show: la sua età, lache ha affrontato, il marito, i figli e la sua biografia., nata a Roma il 29 settembre del 1950, è una delle artiste italiane più amate e conosciute. Fin da piccola ha mostrato un grande talento per il ballo e il canto, e ha debuttato a soli 9 anni ad un concorso radiofonico condotto da Corrado. Da quel momento, la sua carriera artistica non ha mai smesso di crescere. Nel 1962esordisce in tv, recitando nello sceneggiato Rai Sotto processo. A soli 12 anni incide il suo primo singolo, intitolato Se la cercherai, mentre a 15 anni fa il suo debutto al cinema, in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiodatoMusic : Grazie Loretta Goggi. Quella che si sente piangere in sottofondo è mia madre. Quando me lo ha mandato ho pianto un… - RaiUno : Bravissima ma soprattutto simpaticissima ?? Giorgia tra gli ospiti di Loretta Goggi a #BenedettaPrimavera! Questa… - fraversion : Giorgia che canta Pieno d’amore con Loretta Goggi. Questo finisce dritto nelle Teche. STREPITOSE! #BenedettaPrimavera - chicca3007 : @bubinoblog Fossi in mamma Rai penserei di dare un quotidiano a Loretta Goggi magari su uno dei canali Rai - Luca_zone : RT @TeleVisionaro: ?? Ultimo appuntamento con la grande Loretta Goggi Carlo Conti Paola e Chiara e Romina Power sono tra gli ospiti di #Bene… -