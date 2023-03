Loredana e Filippo, gli angeli dei migranti alla frontiera di Ventimiglia (Di venerdì 31 marzo 2023) Marito e moglie, pensionati, in meno di tre anni hanno ospitato nella loro casa più di trecento stranieri in cerca di un futuro migliore: per una doccia o un pasto caldo, per una notte, una settimana, un mese. "E appena se la sentono, passano il confine. Magari ci provano una,... Leggi su repubblica (Di venerdì 31 marzo 2023) Marito e moglie, pensionati, in meno di tre anni hanno ospitato nella loro casa più di trecento stranieri in cerca di un futuro migliore: per una doccia o un pasto caldo, per una notte, una settimana, un mese. "E appena se la sentono, passano il confine. Magari ci provano una,...

