Lombardia: Sertori, 'siglato accordo con comunità montana Triangolo Lariano'

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - A seguito dell'approvazione, il 16 dicembre 2022, della graduatoria relativa alla manifestazione d'interessi per la presentazione di strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine, Regione Lombardia ha avviato il perfezionamento degli accordi di collaborazione con gli enti capofila delle strategie ammesse e finanziate. "La firma dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la comunità montana Triangolo Lariano -spiega l'assessore a Montagna, Enti locali, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori- dà avvio all'attuazione alla strategia di sviluppo locale 'Triangolo Lariano Greenways' che, a fronte di un costo complessivo di 3.389.677 euro prevede un ...

