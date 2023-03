Lombardia: R.La Russa in prefettura Varese per frana Luino, 'monitoriamo territorio' (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Riunione operativa, oggi in prefettura a Varese, per fare il punto sulla frana che ha interessato lo scorso gennaio una parte del territorio del Comune di Luino. Regione Lombardia ha già finanziato con 100.000 euro i primi lavori di somma urgenza e messa in sicurezza effettuati dal Comune subito dopo l'evento e, lo scorso 23 marzo, con 640.000 euro le opere di mitigazione del rischio da caduta massi. Intervento finalizzato a ripristinare la situazione prima della frana ed a permettere agli sfollati di rientrare nelle abitazioni. "Siamo intervenuti immediatamente per tamponare i primi danni e successivamente con l'obiettivo di consentire il rientro in casa il più presto possibile delle famiglie sfollate -ha detto l'assessore regionale alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Riunione operativa, oggi in, per fare il punto sullache ha interessato lo scorso gennaio una parte deldel Comune di. Regioneha già finanziato con 100.000 euro i primi lavori di somma urgenza e messa in sicurezza effettuati dal Comune subito dopo l'evento e, lo scorso 23 marzo, con 640.000 euro le opere di mitigazione del rischio da caduta massi. Intervento finalizzato a ripristinare la situazione prima dellaed a permettere agli sfollati di rientrare nelle abitazioni. "Siamo intervenuti immediatamente per tamponare i primi danni e successivamente con l'obiettivo di consentire il rientro in casa il più presto possibile delle famiglie sfollate -ha detto l'assessore regionale alla ...

