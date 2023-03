Locatelli meglio di Tonali? Ecco come lo juventino supera il milanista (Di venerdì 31 marzo 2023) Manuel Locatelli e Sandro Tonali sono il presente e il futuro della Nazionale, ma chi tra i due è il miglior centrocampista? Quando si parla di Manuel Locatelli e Sandro Tonali c’è solamente di che togliersi il cappello. Non serve portare avanti delle rivalità tra Juventus e Milan, ma siamo di fronte a due centrocampisti completi e davvero di grande talento. Alla fine è bello però fare questi giochino e cercare di capire chi sia il migliore tra i due, analizzando così alcuni dettagli che sembrano premiare il bianconero. Locatelli Tonali (Fonte: Ansa Foto)Se state leggendo questo articolo significa che il mio parere personale vi interessa e dunque vi dirò la mia. Sandro Tonali è il mio punto debole fin dai tempi di Brescia. Un giocatore completo, capace di essere il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 31 marzo 2023) Manuele Sandrosono il presente e il futuro della Nazionale, ma chi tra i due è il miglior centrocampista? Quando si parla di Manuele Sandroc’è solamente di che togliersi il cappello. Non serve portare avanti delle rivalità tra Juventus e Milan, ma siamo di fronte a due centrocampisti completi e davvero di grande talento. Alla fine è bello però fare questi giochino e cercare di capire chi sia il migliore tra i due, analizzando così alcuni dettagli che sembrano premiare il bianconero.(Fonte: Ansa Foto)Se state leggendo questo articolo significa che il mio parere personale vi interessa e dunque vi dirò la mia. Sandroè il mio punto debole fin dai tempi di Brescia. Un giocatore completo, capace di essere il ...

