Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 179 punti base (Di venerdì 31 marzo 2023) Forte allentamento della tensione sui titoli di Stato europei e soprattutto italiani: lo spread tra Btp e Bund ha chiuso la seduta sui mercati telematici a 179 punti base contro i 185 dell'avvio.

Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,08%. Il rendimento annuo italiano in crescita di 8,1 punti. Lo spread tra i rendimenti a 10 anni europeo ed americano spinge al rialzo il cambio EUR/USD, i dati sull'inflazione. Lo spread tra le obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in dollari e quelle sui titoli investment grade. Tra poco manderete nel panico i mercati finanziari e lo spread andrà a 300.