Lo sfogo della TikToker “fregata” dal gratta e vinci: “Ho vinto 40 mila dollari ma me ne danno poco più della metà” (Di venerdì 31 marzo 2023) Sydney Kidney Bean una giovane ragazza di Idaho, negli Stati Uniti, ha cantato vittoria troppo presto. Dopo aver vinto 40 mila dollari con un gratta e vinci, regalatole da sua madre, la 23enne ha scoperto di non avere diritto alla somma completa, dato che ad essa vanno ovviamente sottratte le tasse. “Ho due scelte: prendere tutte le vincite di tanto in tanto e poi pagare le tasse più tardi, oppure possono prelevare le tasse adesso”. Ha dichiarato Sydney in un piccolo video di sfogo. Per levarsi il pensiero delle norme fiscali, la ragazza ha scelto la seconda opzione, pagando in totale 12 mila dollari di tasse, ricevendo quindi un premio di “solo” 28 mila dollari. Questo tipo di tassazione viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Sydney Kidney Bean una giovane ragazza di Idaho, negli Stati Uniti, ha cantato vittoria troppo presto. Dopo aver40con un, regalatole da sua madre, la 23enne ha scoperto di non avere diritto alla somma completa, dato che ad essa vanno ovviamente sottratte le tasse. “Ho due scelte: prendere tutte lete di tanto in tanto e poi pagare le tasse più tardi, oppure possono prelevare le tasse adesso”. Ha dichiarato Sydney in un piccolo video di. Per levarsi il pensiero delle norme fiscali, la ragazza ha scelto la seconda opzione, pagando in totale 12di tasse, ricevendo quindi un premio di “solo” 28. Questo tipo di tassazione viene ...

