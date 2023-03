Liverpool, Klopp: “Sfida contro il City merita tutta la nostra attenzione” (Di venerdì 31 marzo 2023) Jurgen Klopp si prepara ad affrontare la Sfida contro il Manchester City. “Sappiamo che è una partita fondamentale, che merita tutta la nostra attenzione, senza pensare ai prossimi impegni”. Il tecnico tedesco ha poi commentato la possibilità che Haaland non sia del match: “E’ un centravanti puro ma hanno vinto il titolo in passato anche senza di lui. Ad ogni modo dovremo prepararci a evitare che gli arrivi palla se giocherà, perchè è in quel momento che Erling entra davvero in azione”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Jurgensi prepara ad affrontare lail Manchester. “Sappiamo che è una partita fondamentale, chela, senza pensare ai prossimi impegni”. Il tecnico tedesco ha poi commentato la possibilità che Haaland non sia del match: “E’ un centravanti puro ma hanno vinto il titolo in passato anche senza di lui. Ad ogni modo dovremo prepararci a evitare che gli arrivi palla se giocherà, perchè è in quel momento che Erling entra davvero in azione”. SportFace.

