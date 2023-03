LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Miami 2023 in DIRETTA: dall’1.00 l’immediata rivincita della nuova classica del tennis! (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.55 Nella prima semifinale maschile Daniil Medvedev ha battuto nel derby russo Karen Khachanov per 7-6 (5) 3-6 6-3, mentre nella seconda semifinale femminile la ceca Petra Kvitova ha eliminato la romena Sorana Cirstea per 7-5 6-4. Dunque il match tra Sinner ed Alcaraz, inizierà all’1.00, a meno di bizze del meteo. Sinner-Djere – Sinner-Dimitrov – Sinner-Rublev – Sinner-Ruusuvuori – Così a Indian Wells – I numeri di Sinner – Proiezioni di classifica – Alcaraz-Fritz – Alcaraz su Sinner Buonanotte a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del Masters 1000 di Miami, ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.55 Nella prima semifinale maschile Daniil Medvedev ha battuto nel derby russo Karen Khachanov per 7-6 (5) 3-6 6-3, mentre nella seconda semifinale femminile la ceca Petra Kvitova ha eliminato la romena Sorana Cirstea per 7-5 6-4. Dunque il match traed, inizierà all’1.00, a meno di bizze del meteo.-Djere –-Dimitrov –-Rublev –-Ruusuvuori – Così a Indian Wells – I numeri di– Proiezioni di classifica –-Fritz –suBuonanotte a tutti, e benvenuti allasemifinale del Masters 1000 di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scommesse_it : LIVE Miami Open, all'1 la semifinale Sinner-Alcaraz - laltraellie : Quello che vorrei fare: vedere Alcaraz-Sinner, live streaming di Taylor e F1 Quello che farò: dormire - livetennisit : Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 10. In campo Jannik SInner vs Carlos Alcaraz (LIVE e… - LanFokinZhan : Un’esibizione live di sinner me la meritavo però - Kandinsky56 : @Sebastiano73 @YvanGoSlow24 Lui intende classifica atp live, no race, in cui sinner ora e’ 9^ Oppure atp ranking con sinner 11^ -