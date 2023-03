LIVE Orizzonte Catania-Sabadell, Champions League pallanuoto femminile in DIRETTA: semifinale in tempo reale dalle 16.45 (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Il club catanese detiene diversi primati nella massima competizione femminile: nessun’altra squadra è riuscita a vincere il trofeo 8 volte, raggiungere la finale (12 volte) e giocare la Final 4 (21 volte). L’Orizzonte è anche l’unica squadra che è riuscita a vincere tre titoli consecutivi (2004-05-06). Tuttavia, i giorni di massimo splendore dell’Orizzonte risalgono al primo decennio del nuovo millennio: l’ultima apparizione in finale risale al 2011 (persa contro l’avversario odierno, il Sabadell), e nelle ultime 10 edizioni è riuscito a raggiungere la Final 4 solo tre volte (2012, 2014, 2018) ed ha perso tutte e tre le semifinali. 16.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Il club catanese detiene diversi primati nella massima competizione: nessun’altra squadra è riuscita a vincere il trofeo 8 volte, raggiungere la finale (12 volte) e giocare la Final 4 (21 volte). L’è anche l’unica squadra che è riuscita a vincere tre titoli consecutivi (2004-05-06). Tuttavia, i giorni di massimo splendore dell’risalgono al primo decennio del nuovo millennio: l’ultima apparizione in finale risale al 2011 (persa contro l’avversario odierno, il), e nelle ultime 10 edizioni è riuscito a raggiungere la Final 4 solo tre volte (2012, 2014, 2018) ed ha perso tutte e tre le semifinali. 16.00 Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale del match ...

