LIVE Orizzonte Catania-Sabadell 5-5, Champions League pallanuoto femminile in DIRETTA: rientrano le catalane (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’57” NOOO!!! Judith Forca Ariza buca Condorelli dal perimetro e pareggia. 3’41” NOOO!!! Margaret Ann Steffens approfitta di un buco al centro della difesa etnea e fa 4-5. 4’46” NOOOO!!! Risponde, sempre in superiorità il Sabadell con Beatriz Ortiz Munoz, che segna il 3-5. 5’15” BETTINI!!!!!! Azione in superiorità magistralmente conclusa! 5-2 Orizzonte! 5’45” GOOOLLL!!!!!! Primo break del match!!!! Gol di Alice Emily Williams, è 4-2 Catania! 6’43” GOOOOLL!!!! Nuovo vantaggio dell’Orizzonte in controfuga! INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO. Orizzonte-Sabadell 2-2 39? Ultimo possesso pieno per il Sabadell. 1’45” Fallo in attacco di Gagliardi. 3’45” NOOO!!! Catharina Hendrica Van der Sloot ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2’57” NOOO!!! Judith Forca Ariza buca Condorelli dal perimetro e pareggia. 3’41” NOOO!!! Margaret Ann Steffens approfitta di un buco al centro della difesa etnea e fa 4-5. 4’46” NOOOO!!! Risponde, sempre in superiorità ilcon Beatriz Ortiz Munoz, che segna il 3-5. 5’15” BETTINI!!!!!! Azione in superiorità magistralmente conclusa! 5-2! 5’45” GOOOLLL!!!!!! Primo break del match!!!! Gol di Alice Emily Williams, è 4-2! 6’43” GOOOOLL!!!! Nuovo vantaggio dell’in controfuga! INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO.2-2 39? Ultimo possesso pieno per il. 1’45” Fallo in attacco di Gagliardi. 3’45” NOOO!!! Catharina Hendrica Van der Sloot ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Orizzonte Catania-Sabadell, Champions League pallanuoto femminile in DIRETTA: semifinale in tempo reale - - CentotrentunoC : #SerieB ?? ??Conferenza stampa d’antivigilia per il tecnico del #Cagliari, Claudio #Ranieri, che analizzerà lo scont… - gilardisil : @orizzonte_oriz @stefymigliori @VinnieVegaPF Te lho trovata sul tubo -