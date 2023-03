LIVE Orizzonte Catania-Sabadell 11-11, Champions League pallanuoto femminile in DIRETTA: pareggio catalano (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’15” NOOO!! Beatriz Ortiz Munoz pareggia in superiorità dopo il terzo fallo grave di Veronica Gant: 11-11. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Orizzonte-Sabadell 11-10. 2’05” MAGIA!!!! Alice Emily Williams trova il tiro della giornata da oltre 6 metri e firma l’11-10!!!! 2’22” NOOO!!! Catharina Hendrica Van der Sloot pareggia dal dischetto: 10-10. 2’23” Fallo da rigore di Giulia Viacava. 2’40” SIIII!!! Claudia Roberta Marletta trova l’angolino in superiorità per il 10-9! 2’57” NOOO!!! Judith Forca Ariza beffa nuovamente Condorelli dal perimetro e pareggia. 4’11” GOOOLLL!!!! Immediata risposta di Palmieri in superiorità! 9-8 Orizzonte. 4’22” NNOOOO!!! Pesca il jolly dalla distanza Beatriz Ortiz Munoz, che trova il pareggio. 5’06” ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7’15” NOOO!! Beatriz Ortiz Munoz pareggia in superiorità dopo il terzo fallo grave di Veronica Gant: 11-11. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO.11-10. 2’05” MAGIA!!!! Alice Emily Williams trova il tiro della giornata da oltre 6 metri e firma l’11-10!!!! 2’22” NOOO!!! Catharina Hendrica Van der Sloot pareggia dal dischetto: 10-10. 2’23” Fallo da rigore di Giulia Viacava. 2’40” SIIII!!! Claudia Roberta Marletta trova l’angolino in superiorità per il 10-9! 2’57” NOOO!!! Judith Forca Ariza beffa nuovamente Condorelli dal perimetro e pareggia. 4’11” GOOOLLL!!!! Immediata risposta di Palmieri in superiorità! 9-8. 4’22” NNOOOO!!! Pesca il jolly dalla distanza Beatriz Ortiz Munoz, che trova il. 5’06” ...

