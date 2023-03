LIVE Orizzonte Catania-Sabadell 10-10, Champions League pallanuoto femminile in DIRETTA: rientrano le catalane (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’05” MAGIA!!!! Alice Emily Williams trova il tiro della giornata da oltre 6 metri e firma l’11-10!!!! 2’22” NOOO!!! Catharina Hendrica Van der Sloot pareggia dal dischetto: 10-10. 2’23” Fallo da rigore di Giulia Viacava. 2’40” SIIII!!! Claudia Roberta Marletta trova l’angolino in superiorità per il 10-9! 2’57” NOOO!!! Judith Forca Ariza beffa nuovamente Condorelli dal perimetro e pareggia. 4’11” GOOOLLL!!!! Immediata risposta di Palmieri in superiorità! 9-8 Orizzonte. 4’22” NNOOOO!!! Pesca il jolly dalla distanza Beatriz Ortiz Munoz, che trova il pareggio. 5’06” SIIIIIII!!!!! Che bomba dal perimetro di Bronte Riley Halligan, nuovo vantaggio Orizzonte: 8-7 6’21” GOLLLL!!!! Da distanza siderale Bronte Riley Halligan firma il pareggio: 7-7 7’07” NOOO!!! Irene Gonzalez Lopez trova ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2’05” MAGIA!!!! Alice Emily Williams trova il tiro della giornata da oltre 6 metri e firma l’11-10!!!! 2’22” NOOO!!! Catharina Hendrica Van der Sloot pareggia dal dischetto: 10-10. 2’23” Fallo da rigore di Giulia Viacava. 2’40” SIIII!!! Claudia Roberta Marletta trova l’angolino in superiorità per il 10-9! 2’57” NOOO!!! Judith Forca Ariza beffa nuovamente Condorelli dal perimetro e pareggia. 4’11” GOOOLLL!!!! Immediata risposta di Palmieri in superiorità! 9-8. 4’22” NNOOOO!!! Pesca il jolly dalla distanza Beatriz Ortiz Munoz, che trova il pareggio. 5’06” SIIIIIII!!!!! Che bomba dal perimetro di Bronte Riley Halligan, nuovo vantaggio: 8-7 6’21” GOLLLL!!!! Da distanza siderale Bronte Riley Halligan firma il pareggio: 7-7 7’07” NOOO!!! Irene Gonzalez Lopez trova ...

