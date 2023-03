LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: si comincia alle 15.45 con le P1, meteo variabile a Termas de Rio Hondo (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 15.14 Sul fronte dei costruttori, il marchio più blasonato è la Honda, forte di 7 vittorie. Segue relativamente distanziata la Yamaha a quota 4. La Matchless ha raccolto 2 affermazioni, mentre MV Agusta, Suzuki e Aprilia hanno primeggiato in 1 occasione. In effetti non si può dimenticare come proprio Termas de Rio Hondo sia stata teatro nel 2022 del primo successo in top-class nella storia della Casa di Noale. 15.11 Oltre all’iberico, ci sono solo due centauri in attività a essersi affermati in Argentina. Si tratta, peraltro, di due suoi connazionali. Parliamo di Maverick Viñales (2017) e Aleix Espargarò ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 15.14 Sul fronte dei costruttori, il marchio più blasonato è la Honda, forte di 7 vittorie. Segue relativamente distanziata la Yamaha a quota 4. La Matchless ha raccolto 2 affermazioni, mentre MV Agusta, Suzuki e Aprilia hanno primeggiato in 1 occasione. In effetti non si può dimenticare come propriode Riosia stata teatro nel 2022 del primo successo in top-class nella storia della Casa di Noale. 15.11 Oltre all’iberico, ci sono solo due centauri in attività a essersi affermati in. Si tratta, peraltro, di due suoi connazionali. Parliamo di Maverick Viñales (2017) e Aleix Espargarò ...

