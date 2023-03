LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: P1 dalle 15.45 italiane, c’è il rischio pioggia (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 15.29 I punti invece dove poter superare sono: curva 1, una lunga curva verso destra, anche se non è impresa facile riuscire a chiudere il sorpasso poichè il rettilineo principale non è lungo e non offre tanta scia a chi è dietro; staccata di curva 5, arrivando dal lungo rettilineo in cui Aleix Espargarò ha finalizzato il suo sorpasso su Martin nel 2022; staccata di curva 7-8, uscendo dal complesso 5-6; e se si vuole rischiare la staccata di curva 13. 15.26 Si esce dalla lunga curva 6 ancora attaccati ai freni per impostare una doppia curva ad ampio raggio molto difficile soprattutto per il freno anteriore; curva 13, la penultima del tracciato, che porta ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 15.29 I punti invece dove poter superare sono: curva 1, una lunga curva verso destra, anche se non è impresa facile riuscire a chiudere il sorpasso poichè il rettilineo principale non è lungo e non offre tanta scia a chi è dietro; staccata di curva 5, arrivando dal lungo rettilineo in cui Aleix Espargarò ha finalizzato il suo sorpasso su Martin nel 2022; staccata di curva 7-8, uscendo dal complesso 5-6; e se si vuole rischiare la staccata di curva 13. 15.26 Si esce dalla lunga curva 6 ancora attaccati ai freni per impostare una doppia curva ad ampio raggio molto difficile soprattutto per il freno anteriore; curva 13, la penultima del tracciato, che porta ...

