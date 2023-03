LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Aprilia dominante, risultati FP1. Bagnaia 10°, si riparte alle 20.00 (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 16.40 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 20.00 italiane per le P2, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.38 Hanno terminato nella top-10 Marini, Morbidelli, Bezzecchi e Bagnaia. Pecco ha rischiato di rimanere fuori dalla top-10 e avrebbe potuto costargli caro, visto che nelle P2 è prevista pioggia e questa classifica potrebbe dare un quadro del combinato. In questo discorso vi rientra Fabio Quartararo, solo 15° a 0.909 con problemi di grip, che potrebbe rischiare grosso se nel secondo turno di libere dovesse piovere. 16.35 Super Aprilia in questo primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 16.40 E’ tutto per questa. Appuntamento20.00 italiane per le P2, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.38 Hanno terminato nella top-10 Marini, Morbidelli, Bezzecchi e. Pecco ha rischiato di rimanere fuori dalla top-10 e avrebbe potuto costargli caro, visto che nelle P2 è prevista pioggia e questa classifica potrebbe dare un quadro del combinato. In questo discorso vi rientra Fabio Quartararo, solo 15° a 0.909 con problemi di grip, che potrebbe rischiare grosso se nel secondo turno di libere dovesse piovere. 16.35 Superin questo primo ...

