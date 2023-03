LIVE MotoGP, GP Argentina 2023 in DIRETTA: alle 15.45 le P1, meteo incerto a Termas de Rio Hondo (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 15.41 4? al via di un turno importante per trovare la quadra in termini di assetto. 15.38 Vedremo anche come saprà rispondere la Yamaha, dopo l’ottavo posto di un Fabio Quartararo affossato dalle problematiche della M1. 15.35 Un weekend che, comunque, potrebbe essere favorevole a Bagnaia, vista le assenze per infortuni vari dopo il GP di Portimao. 15.32 Sarà interessante verificare se la Ducati, su un circuito che tradizionalmente non è stato così favorevole, saprà andare forte. Aprilia potrebbe essere la rivale numero uno. 15.29 I punti invece dove poter superare sono: curva 1, una lunga curva verso destra, anche se non è impresa facile ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 15.41 4? al via di un turno importante per trovare la quadra in termini di assetto. 15.38 Vedremo anche come saprà rispondere la Yamaha, dopo l’ottavo posto di un Fabio Quartararo affossato dproblematiche della M1. 15.35 Un weekend che, comunque, potrebbe essere favorevole a Bagnaia, vista le assenze per infortuni vari dopo il GP di Portimao. 15.32 Sarà interessante verificare se la Ducati, su un circuito che tradizionalmente non è stato così favorevole, saprà andare forte. Aprilia potrebbe essere la rivale numero uno. 15.29 I punti invece dove poter superare sono: curva 1, una lunga curva verso destra, anche se non è impresa facile ...

