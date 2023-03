LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la P1, arriverà la pioggia? (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 13.43 Si parte con la P1 della Moto3, con il Gran Premio di Argentina che prende ufficialmente il via con la classe più leggera 13.40 Buongiorno e benvenuti a Termas de Rio Hondo. Tra 20 minuti esatti prenderà il via il secondo fine settimana della stagione Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima e seconda sessione di prove libere del GP d’Argentina del Mondiale Moto3. La prima gara della stagione è stata estremamente equilibrata e incerta, vinta da Daniel Holgado davanti a David Munoz, Diogo Moreira, ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 13.43 Si parte con la P1 della, con il Gran Premio diche prende ufficialmente il via con la classe più leggera 13.40 Buongiorno e benvenuti a Termas de Rio Hondo. Tra 20 minuti esatti prenderà il via il secondo fine settimana della stagione Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima e seconda sessione di prove libere del GP d’del Mondiale. La prima gara della stagione è stata estremamente equilibrata e incerta, vinta da Daniel Holgado davanti a David Munoz, Diogo Moreira, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la P1, arriverà la pioggia? - - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… - paoloigna1 : Podio con moto tutte italiane a #Portimao! #Ducati prima e terza con #Bagnaia e #Bezzecchi, #Aprilia seconda con… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… - paoloangeloRF : LIVE. Portimao, le gare di Moto3 e Moto2 -