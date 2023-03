LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Sasaki e Masià precedono la pioggia, bene Fenati e Bertelle (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 14.42 A questo punto tutto viene trasferito alla P2 che scatterà alle ore 18.15 italiane. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 14.40 Buona P1 per gli italiani con Fenati quinto, Bertelle ottavo, Nepa 13°. Migno sfiora la top14 per soli 26 millesimi… 14.38 Si chiude, quindi, una P1 condizionata nella pioggia negli ultimissimi minuti. Sasaki è stato in grado di piazzare il miglior tempo davanti a Masià e Suzuki, mentre Holgado aveva dominato la scena nelle fasi precedenti, non tentando poi il time attack 14.37 RIEPILOGO TEMPI P1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 14.42 A questo punto tutto viene trasferito alla P2 che scatterà alle ore 18.15 italiane. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 14.40 Buona P1 per gli italiani conquinto,ottavo, Nepa 13°. Migno sfiora la top14 per soli 26 millesimi… 14.38 Si chiude, quindi, una P1 condizionata nellanegli ultimissimi minuti.è stato in grado di piazzare il miglior tempo davanti ae Suzuki, mentre Holgado aveva dominato la scena nelle fasi precedenti, non tentando poi il time attack 14.37 RIEPILOGO TEMPI P1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la P1, arriverà la pioggia? - - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… - paoloigna1 : Podio con moto tutte italiane a #Portimao! #Ducati prima e terza con #Bagnaia e #Bezzecchi, #Aprilia seconda con… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… - paoloangeloRF : LIVE. Portimao, le gare di Moto3 e Moto2 -