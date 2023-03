LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: miglioramenti per Migno e Nepa, in testa Moreira (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 18.32 Diversi adesso sono rientrati ai box, manca poco più di un quarto d’ora. 18.29 Moreira si migliora ancora ed è a soli due millesimi dal tempo di Sasaki di questa mattina. 18.27 Diogo Moreira è il primo in questa sessione a scendere sotto il muro degli 1’50”: 1:49.959. 18.25 Nepa diventa il migliore degli italiani con il tempo di 1:50.603. 18.23 Buon crono per Andrea Migno! 1:50.627, sale al settimo posto della combinata. 18.21 Il primo tempo di questa sessione è di Kaito Toba: 1:50.408 per il giapponese di Honda. 18.19 Ancora nessun tempo cronometrato, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 18.32 Diversi adesso sono rientrati ai box, manca poco più di un quarto d’ora. 18.29si migliora ancora ed è a soli due millesimi dal tempo di Sasaki di questa mattina. 18.27 Diogoè il primo in questa sessione a scendere sotto il muro degli 1’50”: 1:49.959. 18.25diventa il migliore degli italiani con il tempo di 1:50.603. 18.23 Buon crono per Andrea! 1:50.627, sale al settimo posto della combinata. 18.21 Il primo tempo di questa sessione è di Kaito Toba: 1:50.408 per il giapponese di Honda. 18.19 Ancora nessun tempo cronometrato, ma ...

