LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Holgado fa il vuoto, Nepa 8°, Migno 11°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2

14.25 Sventolano le bandiere bianche con croce rossa, pioggia segnalata in pista! Masià chiude il suo giro e vola al comando in 1:49.813, secondo Suzuki a 333.

14.24 Suzuki e Masià si lanciano e fanno subito segnare il record nel T1 per 132 e 139 millesimi.

14.23 Torna in azione anche Holgado, pronto a difendere i 572 millesimi di margine su Masià.

14.22 Di nuovo qualche pilota in pista, mentre si segnalano le prime piccole gocce di pioggia sul tracciato argentino… attenzione!

14.20 Siamo a 15 minuti dal termine della P1. Al momento Nepa e Migno sono gli unici due italiani nella

