LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: alle 18.15 le P2, Fenati e Bertelle in cerca di conferme (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP alle 15.45 E alle 20.00 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 18.09 Sasaki si è mostrato ancora molto veloce sul giro secco dopo la pole position ottenuta la scorsa settimana. 18.06 Buona prova anche per Bertelle che ha chiuso in ottava posizione, mentre Nepa è 13° e Migno è 15°. Fondamentale entrare nella top 14 in vista delle qualifiche di domani. 18.03 Nelle P1 è apparso in netta crescita Romano Fenati, giunto quinto prima della pioggia: un miglioramento evidente dopo il deludente weekend in Portogallo. 18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP15.45 E20.00 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 18.09 Sasaki si è mostrato ancora molto veloce sul giro secco dopo la pole position ottenuta la scorsa settimana. 18.06 Buona prova anche perche ha chiuso in ottava posizione, mentre Nepa è 13° e Migno è 15°. Fondamentale entrare nella top 14 in vista delle qualifiche di domani. 18.03 Nelle P1 è apparso in netta crescita Romano, giunto quinto prima della pioggia: un miglioramento evidente dopo il deludente weekend in Portogallo. 18.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ArgentinaGP #Motorionline Il rientrante #AndreaMigno ha ottenuto il 15esimo tempo - - motograndprixit : #Moto3 #ArgentinaGP #Motorionline Il rientrante #AndreaMigno ha ottenuto il 15esimo tempo - - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la P1, arriverà la pioggia? - - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… - paoloigna1 : Podio con moto tutte italiane a #Portimao! #Ducati prima e terza con #Bagnaia e #Bezzecchi, #Aprilia seconda con… -