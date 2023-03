LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: scatta la P2, tutti a caccia della top14 (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 19.13 La sessione è partita fortissimo, Gonzalez si porta in seconda posizione a 206 millesimi da Chantra, poi Arbolino, Aldeguer e Acosta, che proprio ora sale in 1:43.752 19.12 Gonzalez si porta in vetta in 1:44.022 ma Arbolino lo supera di slancio in 1:43.807 e lo fa anche Chantra in 1:43.449! 19.11 Arbolino sale in quinta posizione a 482 millesimi dalla vetta, Acosta al suo inseguimento a 668. 19.10 Dixon al comando in 1:44.070 ma Chantra lo scalza per 2 millesimi! Terzo Bendsneyder a 377 19.09 Il primo crono della P2 lo fissa Aldeguer in 1:44.920 con 224 millesimi su Lopez 19.08 I primi piloti si stanno lanciando per il primo tentativo della sessione. Al momento il ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 19.13 La sessione è partita fortissimo, Gonzalez si porta in seconda posizione a 206 millesimi da Chantra, poi Arbolino, Aldeguer e Acosta, che proprio ora sale in 1:43.752 19.12 Gonzalez si porta in vetta in 1:44.022 ma Arbolino lo supera di slancio in 1:43.807 e lo fa anche Chantra in 1:43.449! 19.11 Arbolino sale in quinta posizione a 482 millesimi dalla vetta, Acosta al suo inseguimento a 668. 19.10 Dixon al comando in 1:44.070 ma Chantra lo scalza per 2 millesimi! Terzo Bendsneyder a 377 19.09 Il primo cronoP2 lo fissa Aldeguer in 1:44.920 con 224 millesimi su Lopez 19.08 I primi piloti si stanno lanciando per il primo tentativosessione. Al momento il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Buona la sessione del rookie di categoria @dennisfoggia71 , decimo tempo - https://… - motograndprixit : #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Buona la sessione del rookie di categoria @dennisfoggia71 , decimo tempo - - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: alle 14.50 comincia la P1, Vietti e Arbolino puntano in alto - - KCantrele : A breve in Australia termineranno le #FP2 della #F1. A Termas de Rio Hondo invece ci si prepara per le prove liber… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… -