LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Gonzalez la spunta nella P1, Arbolino e Foggia in top10. Alle 19.05 la P2 (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP Alle 15.45 E Alle 20.00 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 15.36 La nostra DIRETTA si ferma qui solo per il momento, perché vi diamo appuntamento Alle 19.05 per la seconda sessione di prove libere della Moto2 a Termas de Rio Hondo! 15.34 Di seguito la top10 della P1 di Moto2 in Argentina: 1 18 M. Gonzalez 1:44.185 2 35 S. CHANTRA +0.058 3 40 A. CANET +0.084 4 12 F. SALAC +0.198 5 14 T. Arbolino +0.207 6 37 P. ACOSTA +0.295 7 96 J. ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP15.45 E20.00 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 15.36 La nostrasi ferma qui solo per il momento, perché vi diamo appuntamento19.05 per la seconda sessione di prove libere dellaa Termas de Rio Hondo! 15.34 Di seguito ladella P1 diin: 1 18 M.1:44.185 2 35 S. CHANTRA +0.058 3 40 A. CANET +0.084 4 12 F. SALAC +0.198 5 14 T.+0.207 6 37 P. ACOSTA +0.295 7 96 J. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Buona la sessione del rookie di categoria @dennisfoggia71 , decimo tempo - https://… - motograndprixit : #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Buona la sessione del rookie di categoria @dennisfoggia71 , decimo tempo - - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: alle 14.50 comincia la P1, Vietti e Arbolino puntano in alto - - KCantrele : A breve in Australia termineranno le #FP2 della #F1. A Termas de Rio Hondo invece ci si prepara per le prove liber… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… -