LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Chantra detta il passo davanti a Arbolino, Aldeguer e Acosta (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 19.27 Quasi tutti i piloti stanno facendo il loro ritorno ai box dopo la prima metà di turno, rimane in azione Arbolino che scende di nuovo sotto il record nel T1 ma perde ancora 3 decimi nel T2. 19.25 AGGIORNAMENTO TEMPI P2 Moto2 1 35 S. Chantra 1:43.298 2 14 T. Arbolino +0.102 3 54 F. Aldeguer +0.142 4 37 P. Acosta +0.204 5 18 M. GONZALEZ +0.357 6 40 A. CANET +0.438 7 96 J. DIXON +0.490 8 12 F. SALAC +0.643 9 21 A. LOPEZ +0.846 10 64 B. BENDSNEYDER +0.908 19.23 Arbolino non si ferma e si ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 19.27 Quasi tutti i piloti stanno facendo il loro ritorno ai box dopo la prima metà di turno, rimane in azioneche scende di nuovo sotto il record nel T1 ma perde ancora 3 decimi nel T2. 19.25 AGGIORNAMENTO TEMPI P21 35 S.1:43.298 2 14 T.+0.102 3 54 F.+0.142 4 37 P.+0.204 5 18 M. GONZALEZ +0.357 6 40 A. CANET +0.438 7 96 J. DIXON +0.490 8 12 F. SALAC +0.643 9 21 A. LOPEZ +0.846 10 64 B. BENDSNEYDER +0.908 19.23non si ferma e si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Buona la sessione del rookie di categoria @dennisfoggia71 , decimo tempo - https://… - motograndprixit : #Moto2 #ArgentinaGP #Motorionline Buona la sessione del rookie di categoria @dennisfoggia71 , decimo tempo - - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: alle 14.50 comincia la P1, Vietti e Arbolino puntano in alto - - KCantrele : A breve in Australia termineranno le #FP2 della #F1. A Termas de Rio Hondo invece ci si prepara per le prove liber… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… -