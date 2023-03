LIVE Moto2, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Arbolino è il primo a montare le slick nella P1, pista in miglioramento (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 15.14 Scende finalmente in pista Ai Ogura, al debutto assoluto quest’anno in Moto2 dopo aver saltato i test ed il primo round di Portimao causa infortunio. 15.12 Diversi piloti hanno cominciato a girare con le slick, pagando però distacchi pesanti da un Arbolino che ha già mandato in temperatura le gomme dopo aver percorso oltre cinque tornate. 15.10 La pista si sta asciugando velocemente (anche grazie ad un cielo leggermente più soleggiato) e Arbolino ne approfitta per tirare giù altri 2 secondi, girando in 1’47?8 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 15.45 E ALLE 20.00 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO3 15.14 Scende finalmente inAi Ogura, al debutto assoluto quest’anno indopo aver saltato i test ed ilround di Portimao causa infortunio. 15.12 Diversi piloti hanno cominciato a girare con le, pagando però distacchi pesanti da unche ha già mandato in temperatura le gomme dopo aver percorso oltre cinque tornate. 15.10 Lasi sta asciugando velocemente (anche grazie ad un cielo leggermente più soleggiato) ene approfitta per tirare giù altri 2 secondi, girando in 1’47?8 e ...

