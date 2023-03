LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Villa e Brugnami si giocano il podio nella finale all-around (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA finale ALL-around FEMMINILE DALLE 18.00 13.16: Gli azzurri hanno conquistato una fantastica medaglia di bronzo conquistata nella gara a squadre. 13.13: Ad Antalya (Turchia) si assegnano le prime medaglie individuali e l’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande sul giro completo 13.10: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale all-around maschile ai Mondiali juniores 2023 di Ginnastica artistica. La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAALL-FEMMINILE DALLE 18.00 13.16: Gli azzurri hanno conquistato una fantastica medaglia di bronzo conquistatagara a squadre. 13.13: Ad Antalya (Turchia) si assegnano le prime medaglie individuali e l’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande sul giro completo 13.10: Buongiorno e benvenuti alladellaall-maschile aidi. La cronaca delle qualifiche Buongiorno e benvenuti alladella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xspidermommy : RT @Coninews: Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impegnati nell… - VietatoMorireE : RT @Coninews: Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impegnati nell… - francesco_r93 : RT @Coninews: Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impegnati nell… - Coninews : Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impe… - StefyCostaApei : RT @Coninews: Sono cominciati i Campionati del Mondo junior di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, in Turchia. ?????? Da dom… -